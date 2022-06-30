Пробки в Новосибирске на утро 30 июня 2022 года: сложно проехать по Широкой улице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 30 июня 2022 года: сложно проехать по улице Широкой. Движение затруднено по Станционной улице, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Немировича=Данченко, Троллейную, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улицам Котовского, Ватутина и Станиславского. Сложно проехать по улицам Новогодней, Пархоменко и площади Лыщинского.

На правом берегу затруднено движение по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Бориса Богаткова и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 30 июня, достиг 6 баллов.

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