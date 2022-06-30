Пробки в Новосибирске на утро 30 июня 2022 года: сложно проехать по Широкой улице.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 30 июня 2022 года: сложно проехать по улице Широкой. Движение затруднено по Станционной улице, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Немировича=Данченко, Троллейную, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улицам Котовского, Ватутина и Станиславского. Сложно проехать по улицам Новогодней, Пархоменко и площади Лыщинского.
На правом берегу затруднено движение по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Бориса Богаткова и Добролюбова.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 30 июня, достиг 6 баллов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер