В Новосибирске новый автомобиль перевернулся через крышу и разбился в аварии

В Новосибирске произошла жесткая авария в микрорайоне «Стрижи». Фото: АСТ-54.

В Дзержинском районе Новосибирска от столкновения с седаном перевернулся новый кроссовер. Машина разбилась, но никто не пострадал. Об этом сообщили свидетели ДТП в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– На Краснояровском шоссе водитель видавшего виды седана Toyota Crown протаранил бок новенького кроссовера Suzuki Vitara, в результате чего тот перевернулся через крышу, – рассказывают в сообществе.

По словам очевидца, виновником аварии стал водитель Toyota Crown, который резко выехал на трассу.

На место ДТП приехали сотрудники полиции, пожарные и скорая. Участникам аварии помощь медиков не понадобилась.

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