В Новосибирске молния попала в подъемный кран

В Новосибирске молния попала в строительный кран. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске молния попала в строительный кран. Инцидент заснял на видео житель одного из соседних домов, позже ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах видео видно, как один из разрядов молнии приходится как раз на кабину подъемного крана одной из городских строек. Был ли в этот момент кто-то внутри — неизвестно.

Напомним, серьезная буря разыгралась в Новосибирске в ночь на 30 июня 2022 года. Горожан уже успели перепугать раскаты грома и вспышки молнии. А затянутое серыми тучами небо говорит о том, что в ближайшее время в Новосибирске начнется ливень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото и видео грозы в Новосибирске 30 июня 2022 года: горожан испугали молнии

В Новосибирске в ночь на 30 июня разразилась сильная гроза (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber