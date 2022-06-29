В Новосибирске молния попала в подъемный кран

В Новосибирске молния попала в строительный кран. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске молния попала в строительный кран. Инцидент заснял на видео житель одного из соседних домов, позже ролик опубликовали в соцсетях.
На кадрах видео видно, как один из разрядов молнии приходится как раз на кабину подъемного крана одной из городских строек. Был ли в этот момент кто-то внутри — неизвестно.
Напомним, серьезная буря разыгралась в Новосибирске в ночь на 30 июня 2022 года. Горожан уже успели перепугать раскаты грома и вспышки молнии. А затянутое серыми тучами небо говорит о том, что в ближайшее время в Новосибирске начнется ливень.
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