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Общество29 июня 2022 17:35

В Новосибирске жители нескольких домов остались без света из-за оборванных ветром проводов

Электричество отключили на улице Добролюбова
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске жители нескольких домов на улице Добролюбова остались без электричества. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске жители нескольких домов на улице Добролюбова остались без электричества. Фото: Кадр из видео

Вечером, 29 июня, в Новосибирске жители нескольких домов на улице Добролюбова остались без электричества. Сильный ветер оборвал провода.

Инцидент успели запечатлеть на камеру очевидцы. На кадрах ролика видно, как от проводов буквально фейерверком отлетают искры.

В комментариях под постом в паблике Вконтакте «АСТ-54» новосибирцы написали, что без света сегодня неожиданно остались и жители других улиц. В частности, на отключение электричества пожаловались жители домов на улице Доватора и Толбухина.

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