В Новосибирской области пройдет садоводческая выставка

Андрей Шимкив провел личный прием. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив провел личный прием избирателей. Одними из тех, кто обратился за помощью, были новосибирские садоводы. Руководитель городского центра садоводства и учебного центра «Дачная академия», профессор аграрного университета Галина Титова обратилась с важной просьбой:

- Предлагаем провести областную выставку сельских садоводов, огородников и цветоводов, - Галина Титова объяснила, что последний раз такая выставка была пять лет назад, ее посвящали 80-летию Новосибирской области. На проведение мероприятия потребуется потребуется примерно 904 тысячи рублей - сюда входят аренда, оборудование, призы.

Андрей Шимкив идею поддержал и посоветовал садоводам обратить внимание на благоустройство территорий перед районными администрациями и домами культуры, подчеркнув: «Своя копеечка будет!».

Жительница Новосибирска Таисия Некипелова пожаловалась на плохую дорогу в поселке Рыбачий, где насыпан только щебень. Андрей Шимкив тут же связался с главой Колыванского района Евгением Артюховым.

- Проектирование идет, 208 миллионов запланировано на эту дорогу на следующий год, – успокоил он женщину.

Много лет на прием к спикеру регионального парламента обращался Юрий Павлович Некипелов, который недавно ушел из жизни, и дачники уже прозвали дорогу «некипеловской». Идею о строительстве участка пути к поселку продолжает продвигать супруга Юрия Павловича.

- Часть дороги сделали новую, увеличили финансирование на содержание дорог, - подчеркнул Андрей Шимкив.

На прием к спикеру Заксобрания также пришли работники «Медтранса»: двое водителей и представитель профкома сказали об отсутствии спецодежды и оборудования для ремонта автомашин, о разнице работников в зарплате.

- Я уверен, что мы найдем варианты решения проблем, с которыми пришли люди. Очень важно, чтобы они видели конкретные результаты», – резюмировал спикер регионального парламента и запланировал встречу с руководителем учреждения и главой профильного министерства.