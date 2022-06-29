В Новосибирске столкнувшиеся автобус и маршрутка перекрыли дорогу

В Новосибирске попавшие в ДТП автобус и маршрутка перекрыли часть дороги. Фото: АСТ-54
В Новосибирске произошло ДТП с участием общественного транспорта. На дороге притерлись автобус №54 и маршрутка №332, пишет «АСТ-54».
- Это произошло на Речном вокзале при движении в сторону Выборной, - рассказали в паблике.
Из-за аварии половина проезжей части оказалась перекрыта.
- Автобус и маршрутка оставили лишь одну полосу для движения в сторону Выборной, - уточнили очевидцы.
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