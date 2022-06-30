Погода в Новосибирске на 30 июня 2022 года: что обещают синоптики

Снова берем зонтики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 30 июня 2022 года будет прежней: прохладной и с большой вероятностью дождя в середине дня.

— Ночью температура в городе упадет до+10…+12, днем — до +19…+21 градуса. Будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Подует западный ветер с порывами 7-12, местами 17 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области температура местами поднимется до +26 градусов, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью при грозах местами сильные дожди, ливни и град.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер