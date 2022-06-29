В Новосибирской области мост через реку Власиха хотят перекрыть наполовину

Мост через реку Власиха в Новосибирской области посоветовали перекрыть наполовину. Фото: ТУАД Новосибирск
Сотрудники ТУАД предупредили о плохом техническом состоянии моста через реку Власиха. О проблеме они рассказали в Телеграм-канале «Дороги НСО».
- Прошло выездное совещание, в котором приняли участие представители районной администрации, ТУАД, Госавтоинспекции, представители Толмачевского сельсовета и администрации города Обь. На нем обсуждали дефекты на мосту через реку Власиха, - отметили в публикации.
Сотрудники ТУАД съездили на место и выявили проблему. Специалисты посоветовали ограничить движение по одной полосе проезжей части моста, ввести ограничения скорости и массы транспорта.
- Также необходимо обследовать мост и выдать заключение о его состоянии. Кроме того, нужно рассмотреть вопрос о возникновении угрозы ЧС в связи с техническим состоянием объекта, - сообщили в ТУАД.
В учреждении добавили, что дефекты нужно устранить в ближайшее время.
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