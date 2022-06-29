Животное в поликлинике. Фото: vk.com/animal_recovery54

В Новосибирске спасают дворняжку, пролежавшую два дня под палящим солнцем. Об этом сообщает группа «База реабилитации животных НСО».

- Собака пролежала под открытым небом и под палящим солнцем, проливным дождем, не испугавшись грома и молний 2 дня. Пролежала на глазах у сотен людей, на территории АЗС. Сотрудники станции сказали куратору. Они думали, что собака просто отдыхает, - сообщили администраторы паблика.

Волонтеры отвезли дворняжку в ветклинику. При осмотре у нее обнаружили черепно-мозговую травму.

- Скорее всего, ее сбила машина, - предполагают работники базы.

Сейчас собаке назначили лечение. Ее оставили в стационаре.

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