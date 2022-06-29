В Новосибирске спасли косулю, заблудившуюся на дачных участках

Косулю погрузили в УАЗ, вывезли из города и выпустили. Фото: Кадр из видео

В Новосибирской области инспектор охраны животного мира спас косулю, заблудившуюся в частном секторе в Северо-Чемском микрорайоне.

— Я приехал по адресу Коперника 22, осмотрел косулю, в области бедра была давняя и уже засохшая рана, не угрожающая ее жизни, — пояснил госинспектор Константин Спольник.

Косулю погрузили в УАЗ, вывезли из города и выпустили.

В поселке Лекарственном в 50 километрах от Новосибирска на дачу забрел дикий кабан. Он невозмутимо решил полакомиться чужим урожаем, даже сунул свой пятачок в дом хозяев. Видео с нашествием кабана очевидцы прислали в группу «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала от том, как в 50 километрах от Новосибирска на дачные участки забрел дикий кабан. Он невозмутимо решил полакомиться чужим урожаем и даже сунул свой пятачок в дом хозяев.

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