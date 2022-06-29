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Общество29 июня 2022 16:50

Жительнице Новосибирска, покрывшейся шрамами после пластики, отказали в денежной компенсации

Ей предложили пройти лечение в клинике
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Екатерина заработала шрамы после операции.

Екатерина заработала шрамы после операции.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Жительнице Новосибирска, покрывшейся шрамами после пластики, отказали в денежной компенсации. Напомним, 33-летняя Екатерина Князева зимой 2021 года решилась на абдоминопластику. После операции у женщины начались осложнения. Тело покрылось багровыми рубцами. А ещё сибирячка подцепила инфекцию.

- Подписывая информированные добровольные согласия перед операцией, вы были предупреждены об осложнениях. Делая вывод о причинах возникновения патологических рубцов, можно сделать вывод, что в основе лежат общие и местные факторы. Например, эндокринные расстройства, ожирение, аллергическая реакция на шовный материал, - написано в заключении от клиники, с которым ознакомился корреспондент КП-Новосибирск.

Врачи сейчас рекомендуют Катерине пройти у них лечение. По их мнению, оно может улучшить состояние пациентки.

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