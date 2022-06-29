Обская ЦГБ открылась после реконструкции под Новосибирском

Под Новосибирском открылась обновленная Обская ЦГБ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лечебный комплекс Обской центральной городской больницы открыл свои двери для пациентов. Его отреконструировали и полностью оснастили всем необходимым, говорится на сайте правительства Новосибирской области.

- Сейчас современное многопрофильное медучреждение может полностью обеспечивать медицинской помощью более 40 тысяч жителей города Оби и населенных пунктов Толмачевского сельского совета Новосибирского района области, - сообщили в правительстве.

В среду, 29 июня, министр здравоохранения НСО Константин Хальзов оценил обновленную больницу.

- Там есть все условия, чтобы качественно и оперативно оказывать медицинскую помощь людям. Внутри имеется современное оборудование, - отметил министр.

Оборудование и мебель в медучреждение закупили в 2021 году. Деньги взяли из областного бюджета.

- Для Обской ЦГБ закупили два УЗИ-аппарата с биопсийными адаптерами, рентгеновский цифровой передвижной аппарат и многое другое. Вся техника обошлась в 136 миллионов рублей, - уточнили на сайте правительства НСО.

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