Обская ЦГБ открылась после реконструкции под Новосибирском

Под Новосибирском открылась обновленная Обская ЦГБ.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Лечебный комплекс Обской центральной городской больницы открыл свои двери для пациентов. Его отреконструировали и полностью оснастили всем необходимым, говорится на сайте правительства Новосибирской области.
- Сейчас современное многопрофильное медучреждение может полностью обеспечивать медицинской помощью более 40 тысяч жителей города Оби и населенных пунктов Толмачевского сельского совета Новосибирского района области, - сообщили в правительстве.
В среду, 29 июня, министр здравоохранения НСО Константин Хальзов оценил обновленную больницу.
- Там есть все условия, чтобы качественно и оперативно оказывать медицинскую помощь людям. Внутри имеется современное оборудование, - отметил министр.
Оборудование и мебель в медучреждение закупили в 2021 году. Деньги взяли из областного бюджета.
- Для Обской ЦГБ закупили два УЗИ-аппарата с биопсийными адаптерами, рентгеновский цифровой передвижной аппарат и многое другое. Вся техника обошлась в 136 миллионов рублей, - уточнили на сайте правительства НСО.
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