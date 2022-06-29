Женщина забыла бирочки в роддоме. Фото: предоставлено Кларой

Жительница Новосибирска ищет соседку по палате, чтобы вернуть ей бирочки. Клара Москаленко родила дочку 28 ноября 2021 года. Вместе с ней в палате лежала Аргинэ Ашотовна Курош, родившая сына.

- За день до выписки нам сказали составить списки на выписку со временем. Утром, увидев этот листок, я быстро себя вписала. Вернувшись в палату, сказала девочкам, чтобы тоже записались. Пока они дошли до листочка, время уже чуть ли ни на час было позже моего, - рассказала КП-Новосибирск Клара.

В день икс женщины собрали вещи и ожидали своего времени. Внезапно зашел врач, сказав, что пришел за Аргинэ.

- Аргинэ не ожидала, что все будет так быстро. Началась суматоха. А до этого она еще переживала, что забудет бирочки. И оставила их. Я спросила разрешение у медсестры их забрать, чтобы при встрече отдать молодой маме. Надеялась, что это произойдет, - говорит женщина.

По словам Татьяны, она запомнила, что Аргинэ живет на улице Титова, а в номере дома была цифра 200. Думала, что встретятся с ней во время прогулки, и она передаст соседке по палате бирочки.

- Я каждый раз хотела взять их и отдать в регистратуру, но боялась, что бирочки могут из карты выпасть. Поэтому решила выложить пост в соцсети, - говорит Клара.

Сибирячка хочет найти Аргинэ и отдать ей память о рождении первенца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber