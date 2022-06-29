В Новосибирске мужчина выпал со второго этажа после драки

В Новосибирске драка троих мужчин закончилась падением одного из них с высоты второго этажа. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске драка троих мужчин закончилась падением одного из них с высоты второго этажа. Инцидент засняли на видео очевидцы. В среду, 29 июня, ролик появился в соцсетях.

— Потасовка трёх мужчин на парапете ТЦ «Юбилейный» на Объединения завершилась эпичным падением одного из них с высоты второго этажа, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Что послужило причиной конфликта и каково сейчас состояние мужчины, перелетевшего через перила — неизвестно. На кадрах ролика видно, что в процессе полета он успел перевернуться и приземлиться на ноги. В областном МВД пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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