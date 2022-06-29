В Новосибирске на иномарку рухнуло дерево

В Новосибирске дерево упало на автомобиль. Фото: Инцидент Новосибирск

В среду, 29 июня, на автомобиль марки Mitsubishi упала часть дерева. Это произошло на улице Титова, 41/1, сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск».

- Это случилось в районе трех часов дня. Обошлось без пострадавших, - рассказали очевидцы.

На фото, предоставленном одним из подписчиков, можно увидеть красную иномарку, на крыше которой лежит часть ствола. Какие повреждения получил автомобиль – неизвестно.

- Приведите деревья в порядок, а если на пешеходов упадет, кто будет отвечать? – возмущаются в комментариях пользователи Сети.

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