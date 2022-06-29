Бухгалтер ударила ножом собутыльника, который запер ее на балконе в Новосибирске

Женщина помирилась с потерпевшим, но ее будут судить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске судят 40-летнюю мать-одиночку. Она ударила ножом приятеля. Подробности рассказали в прокуратуре Первомайского района.

Конфликт случился 2 апреля в квартире дома по улице Одоевского в Первомайском районе. Семейная пара пригласила 40-летнюю сибирячку в гости, в ходе застолья они поссорились. Сожительница спряталась в ванной, а гостью потерпевший закрыл на балконе.

- Обвиняемой удалось вернуться в квартиру. Взяв в руки нож, она подошла к 37-летнему потерпевшему и нанесла удар ножом в живот. Скорая помощь увезла мужчину, - сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Первомайского района Юрик Варданян.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Подозреваемой оказалась 40-летняя бухгалтер, ранее не судимая, у нее есть ребенок.

Женщина признала вину на суде и написала явку с повинной, а также заплатила компенсацию потерпевшему. Они примирились, однако преступление считается тяжким и процесс продолжится в Первомайском районном суде.

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