В Новосибирске откроют детский центр образования «IT-куб»

Реконструкцию помещений для будущего центра провели в мае этого года. Фото: Мэрия Новосибирска
В Новосибирске откроется центр цифрового образования «IT-куб». Там детей с 5 до 17 лет будут обучать основам программирования. Об этом сообщили в мэрии города.
— В моё время с языком программирования начинали знакомиться с 8 класса, а сегодня проводить специальные занятия можно с 5 лет и до поступления в вуз. Очень важно, что именно с возраста средней школы ребятишки имеют возможность ориентироваться, во-первых, на наши технические вузы, — пояснил мэр города Анатолий Локоть.
Функционировать центр будет на базе лицея № 22 и займет там два этажа, на которых раньше находилась вечерняя школа. Реконструкцию помещений провели в мае этого года. Сейчас там ведутся отделочные работы. На ремонт и покупку техники из федерального бюджета выделили 32 миллиона рублей.
Планируется, что в центре ежегодно будут обучаться 400 человек. Там будут преподавать такие направления как программирование на python, разработка VR/AR-приложений, программирование роботов, системное администрирование, кибергигиена и работа с большими данными, а также мобильная разработка.
Предполагается также, что еще 1, 5 тысячи ребят смогут посещать центр вне программы и ходить туда на кружки и секции.
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