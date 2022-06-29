В 2022 году в Новосибирскую область приехало более 126 тысяч мигрантов

В Новосибирскую область прибыло более 126 тысяч мигрантов в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудница Управления по вопросам миграции областного управления МВД России Яна Горбунова рассказала, сколько трудовых мигрантов приехало в Новосибирскую область. Ее слова прозвучали в эфире радио «Комсомольская правда».

- В НСО прибывает около 33% трудовых мигрантов из Узбекистана. Также есть граждане Гондураса и Республики Конго. Но чаще приезжают из ближнего зарубежья, - отметила Яна Горбунова. – Если мы рассматриваем все потоки, то есть не только трудовых мигрантов, то Таджикистан – 31%, Казахстан – чуть более 13%.

Сотрудница УВМ УМВД России добавила, что за пять месяцев 2022 года на территорию Новосибирской области въехало чуть более 126 тысяч мигрантов.

- Количество прибывающих в регион мигрантов вернулось к доковидному уровню, - рассказала Яна Горбунова.

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