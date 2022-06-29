В Новосибирской области по поручению губернатора ужесточили контроль качества дорожно-строительных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова ужесточили контроль качества дорожно-строительных работ. Так, подрядчики, которые выполнили работы некачественно, все дефекты будут устранять за свой счет. Об этом сообщили в правительстве региона.

Усиление контроля Андрей Травников соотнес с повышением уровня дисциплины подрядчиков. Они, по его мнению, обязаны понимать, что работы нельзя выполнять в ущерб качеству. Не стоит экономить на материалах, а также недопустимо отходить от проектных решений.

– Мы всё равно дожмём, всё равно заставим всех поверить, что нарушать – себе дороже, – подчеркнул губернатор.

Так, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО заявили, что по поручению Губернатора ужесточили контроль за качеством производства работ на региональных и муниципальных объектах.

Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер, власти выстроили многоуровневый контроль за качеством проводим работ. Так, заказчики проверяют и контролируют соответствие материалов, применяемых при ремонте дорог при входном этапе. Во время операционного этапа дается экспертная оценка тому, насколько выполненные работы соответствуют проектно-сметной документации. Когда проводят этап лабораторного контроля, проводят проверку параметров, которым дорога должна соответствовать. Если строительный контроль невозможно провести в полном объёме техническими заказчиками работ, его делают независимые инженерные организации.

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