В Кемеровской области зараженный клещ укусил 5-летнюю девочку

В Новокузнецке ребенка укусил зараженный клещ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новокузнецке Кемеровской области 5-летнюю девочку укусил зараженный клещ. По словам родителей ребенка, медики проявили халатность и предоставили им результаты анализов только спустя две недели, передает «Сибдепо».

- Ребенка укусил клещ 16 июня. В тот же день насекомое вытащили, а после отдали на исследование в лабораторию городского травмпункта. Девочке сделали укол иммуноглобулина. В травмпункте пообещали сообщить родителям, как только придут результаты анализов, - сообщили журналисты.

По словам мамы малышки Евгении Селиной, после укуса ее дочь чувствовала себя отлично. Температура не повышалась, других симптомов тоже не было.

- Спустя несколько дней женщина отвела дочь к педиатру. Хотела убедиться, что клещ не был заразный. Врач заверила – все в порядке, переживать не стоит. При этом с лаборатории Евгении так и не позвонили, - пишет «Сибдепо». – И только вечером 28 июня родительнице прислали СМС о готовности результатов анализов. Выяснилось, что у клеща нашли ДНК возбудители к боррелиозу, который вызывает вирус Лайма. Этот вирус опасен для человека, так как может привести к инвалидности или летальному исходу.

Интересно, что результаты анализов пациенту должны сообщить в течение четырех дней. Такая информация есть на сайте Минздрава Кузбасса.

- Мама с дочерью снова отправились к педиатру. Специалист прописал девочке антибиотики. Но, получается, лечение ей назначили позже положенного срока. Евгения уже написала обращение в Минздрав Кузбасса. Женщина пожаловалась на халатность со стороны работников лаборатории, - рассказали на сайте.

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