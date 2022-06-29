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Общество29 июня 2022 9:38

В Бердске семье старшего лейтенанта Александра Фролова, погибшего на Украине, вручили орден Мужества

Награду и краповый берет вручили вдове молодого человека
Галина СИМОНОВА
семье старшего лейтенанта Александра Фролова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, вручили орден Мужества. Фото: Администрация Бердска

семье старшего лейтенанта Александра Фролова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, вручили орден Мужества. Фото: Администрация Бердска

В Бердске семье старшего лейтенанта Александра Фролова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, вручили орден Мужества. Церемония прошла в городской администрации в среду, 29 июня.

— Начальник Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Валерий Косухин вручил орден и краповый берет вдове старшего лейтенанта Александра Фролова — Ирине Фроловой, — сообщили в администрации Бердска.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что орден Мужества — символ того, что все мы гордимся самоотверженностью, мужеством и отвагой Александра Фролова при исполнении воинского долга.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Татарском районе 29 июня 2022 года объявили днем траура в связи с гибелью в ходе выполнения спецоперации на Украине 22-летнему Калюк Вильгельма Ивановича.

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