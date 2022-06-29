В Новосибирске утвердили график повышения тарифа на тепло до 2032 года

Власти утвердили график повышения тарифа на тепло в Новосибирске до 2032 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти утвердили график повышения тарифа на тепло в Новосибирске до 2032 года. Информация об этом появилась на сайте правительства НСО.

- График будет действовать в отношении систем теплоснабжения, в которых в качестве топлива преобладают природный газ и уголь, - уточнили на сайте.

Напомним, предельный уровень цены на тепловую энергию определили в 2021 году. Это 2 тысячи 441 рубль. Таким он станет для большинства городских котельных во втором полугодии 2027 года. Для ТЭЦ и некоторых других котельных предельный уровень цены будет достигнут во втором полугодии 2031 года.

До этого времени цену будут определять в проценте от предельного уровня. Рассмотрим ситуацию на примере котельной №11, которая находится по адресу Техническая улица, 19.

- Во втором полугодии 2022 - первом полугодии 2023 года доля, применяемая к индикативному предельному уровню цены на тепловую энергию, составит 76,27%. Далее – 80,65%, 85,11%, 89,84%, 94,77% и 100%, - написано на сайте.

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