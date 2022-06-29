На меня нашёл бзик: в Новосибирске учительницу с сыном поймали на краже

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

Это случилось 28 июня около 17 часов в одном из новосибирских супермаркетов. Бойцы ГБР-74 ГВАРДИИ, прибыв по сигналу тревоги в магазин, задержали там тридцатишестилетнюю женщину с девятилетним ребенком. Из маминой сумки и рюкзака сына были изъяты неоплаченные товары на сумму почти в 6 000 рублей: шампунь и мыло, несколько коробок конфет, печенье, 2 кг сахара и 8 упаковок кошачьего корма.

Сотрудники службы безопасности супермаркета предложили женщине оплатить украденное, а в случае отказа – вызвать полицию.

Эмоции, которые захлестнули задержанных, трудно передать словами. Женщина буквально сгорала от стыда за совершенный проступок, а сын сходил с ума от страха. Женщина плакала и прижимала к себе мальчика. Окружающим казалось, что она вот-вот потеряет сознание и рухнет, а мальчишка – захлёбывался от рёва. При этом он молил охранников не передавать его и маму в полицию, опасаясь применения к ней жестоких пыток. Откуда у девятилетнего ребенка сложилось такое превратное мнение о деятельности правоохранителей – остается только догадываться.

Бойцам ГБР удалось успокоить задержанных, объяснив, что за кражу, тем более совершенную впервые, не применяются чрезмерно суровые меры наказания. В ходе беседы выяснилось, что женщина по профессии – учитель, и страшно боится потерять свою работу, а если о краже станет известно полиции, то позора и увольнения ей не избежать.

Гвардейцы и сотрудники службы безопасности супермаркета пообещали женщине сохранить её поступок в тайне, так как деньги на карте у неё были и покупку она оплатила без труда.

На вопрос «Зачем воровать, если есть деньги?», учительница ответила: «На меня нашёл бзик».