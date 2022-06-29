В новосибирском зоопарке показали трёх детёнышей выдры, которых выкормила ветеринар. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирском зоопарке показали подросших детёнышей выдры. Родились малыши, одна девочка и два мальчика, в начале апреля. Их взяла под опеку и выкормила заведующая секции ветеринарного отдела зоопарка. Она забрала выдрят, потому что их папа был недружелюбно настроен к потомству.

– Аппетит у выдрят отменный. Сейчас малышей потихоньку приучают к другой пище. Любимое лакомство выдрят – рыба и креветки, – рассказали сотрудники зоопарка.

Ребятишкам выдры сейчас почти три месяца. Они, как утверждают работники зоопарка, замечательно себя чувствуют и активно познают окружающий мир.

В зоопарке добавили, что новорожденные выдрята плавать не умеют. Этих малышей заплывам учили в детской ванночке. За два месяца зверята привыкли к воде: научились неплохо плавать и даже нырять.

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