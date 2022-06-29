Экскурсовод рассказала, зачем новосибирцам ехать в Колывань на один день

В Новосибирской области есть места, куда стоит приехать хотя бы на день.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В паре часов езды от Новосибирска находится 225-летний поселок Колывань. Там туристов знакомят с богатой историей Новосибирской области и проводят по музеям, соборам и этническим поселениям.
– За это время можно посетить Колыванский краеведческий музей, Свято-Троицкий собор, памятник Николаю Чудотворцу, храм Александра-Невского в Покровском женском монастыре и доехать до села Юрт-Ора, в котором находится Этрафический (окрестный) музей Чатских татар и «Усадьба татарина», – сообщает Горсайт со ссылкой на руководителя агентства экскурсий «Экскурсия-НСК» Татьяну Шамраеву.
Поездка по Колывани на экскурсионном автобусе займет около 8 часов. Особенно подойдет небольшое путешествие школьникам, которые познакомятся с родным краем поближе. Взрослые полюбуются столетней архитектурой купеческих домов и необычного полуразрушенного собора.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер