Экскурсовод рассказала, зачем новосибирцам ехать в Колывань на один день

В Новосибирской области есть места, куда стоит приехать хотя бы на день. Фото: Влад КОМЯКОВ

В паре часов езды от Новосибирска находится 225-летний поселок Колывань. Там туристов знакомят с богатой историей Новосибирской области и проводят по музеям, соборам и этническим поселениям.

– За это время можно посетить Колыванский краеведческий музей, Свято-Троицкий собор, памятник Николаю Чудотворцу, храм Александра-Невского в Покровском женском монастыре и доехать до села Юрт-Ора, в котором находится Этрафический (окрестный) музей Чатских татар и «Усадьба татарина», – сообщает Горсайт со ссылкой на руководителя агентства экскурсий «Экскурсия-НСК» Татьяну Шамраеву.

Поездка по Колывани на экскурсионном автобусе займет около 8 часов. Особенно подойдет небольшое путешествие школьникам, которые познакомятся с родным краем поближе. Взрослые полюбуются столетней архитектурой купеческих домов и необычного полуразрушенного собора.

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