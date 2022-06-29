В Новосибирске женщина за рулём иномарки сбила 12-летнего ребёнка на «зебре». Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В среду, 29 июня, в Центральном районе Новосибирска 46-летняя женщина за рулём «ФОЛЬЦВАГЕН ПОЛО» сбила ребёнка. Подробности о ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– ДТП произошло у дома 18 на улице Мичурина. Женщина сбила ребёнка 2010 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу, – уточнили подробности в Госавтоинспекции.

В результате аварии несовершеннолетний пешеход получил различные травмы. Его в больницу увезла скорая помощь.

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