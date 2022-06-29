Под Новосибирском столкнулись грузовой автомобиль и легковушка

Под Новосибирском произошло жесткое ДТП. Фото: АСТ-54

На Колыванском шоссе произошло серьезное ДТП. После столкновения хэтчбека ВАЗ-2114 с КамАЗом первый превратился в груду металла, а грузовик улетел в кювет.

- Информации о пострадавших не поступало, - сообщили в группе «АСТ-54».

КП-Новосибирск позвонила в ГИБДД и выяснила подробности.

- ДТП произошло в 12:55 на 37-м километре трассы К-12. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших уточняется, - рассказали КП-Новосибирск в ГИБДД.

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