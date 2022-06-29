Сибиряка, накопившего дорожных штрафов, поместили в одиночную камеру. Фото: УФССП по НСО.

31-летний Житель села Довольное под Новосибирском накопил больше 100 тысяч рублей задолженности. В основном это были штрафы за нарушения ПДД. На оплату его пытались замотивировать ограничениями, ежемесячными явками к приставам, штрафами. Однако эти меры на безответственного сибиряка не действовали. Тогда его арестовали.

– Должника неоднократно привлекали к административной ответственности за неуплату штрафов, но мер к оплате задолженности не принимал. Более того, должник стал игнорировать повестки судебного пристава-исполнителя и перестал являться на прием. Тогда его принудительно доставили в зал судебного заседания для наказания, — рассказал врио начальника отделения по Доволенскому району Евгений Семенюк.

Мужчину арестовали на сутки. Его поместили в одиночную камеру. После нахождения там сибиряк словно прозрел – стал самостоятельно гасить долги. А также встал на учет в Центр занятости.

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