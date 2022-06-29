Новосибирцы поделились планами покупок на распродаже в IKEA 5 июля

Судя по количеству людей на закрытии, 5 июля у ИКЕА может упасть сайт. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцы рассказали КП-Новосибирск, что хотят купить на онлайн-распродаже в ИКЕА 5 июля. В основном это липкие ролики для одежды, фирменные вешалки, подставки для телефонов и зажимы для пакетов. Но есть и отдельные истории, которые прислали нам читатели.

Жительница Новосибирска Евгения хочет купить на распродаже вместительный комод для одежды.

— Это была печальная история. Я хотела один комод купить ещё в марте, когда у моего, ещё советского, отлетели дверцы. Но решила съездить в ИКЕА на следующий день, а вечером увидела новости, что магазин закрылся, — рассказала КП-Новосибирск Евгения.

Напомним, закрытие магазина произошло внезапно, 4 марта. Тогда многие новосибирцы ринулись в ИКЕА, чтобы успеть совершить давно запланированные покупки для ремонта.

— Давно хотели купить гардины, но ни в новом магазине мебели, ни в «Леруа» нет тех, что нам бы подошли. К тому же покупали кронштейны мы именно в ИКЕА, и только там есть крепления того цвета, что мы хотим. Очень рады, что есть шанс завершить ремонт, — призналась КП-Новосибирск молодая мама Виктория.

Пока одни горожане внимательно выбирают мебель для дома, другие вспоминают о своих привязанностях:

— Я уже успел соскучиться по фрикаделькам, так что если они будут на онлайн-распродаже, обязательно куплю пачек пять, — поделился новосибирец Сергей. — И горчицу. У них самая удобная упаковка.

А вот акула, по мнению некоторых горожан, уже приелась. Кроме того, во многих магазинах стали продавать искусные копии знаменитой Блохэй, поэтому игрушку можно купить и там.

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