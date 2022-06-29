В Новосибирске спасатели вытащили из воды полузатопленный гидроцикл

Новосибирские спасатели вытащили из воды полузатопленный гидроцикл. Фото: Спасатели МАСС

В среду, 29 июня, спасатели МАСС увидели в Обском водохранилище полузатопленный гидроцикл. Они вытащили транспортное средство на берег и нашли его предполагаемых хозяев.

- Гидроцикл был наполовину затоплен – часть его возвышалась над водой как поплавок. Людей рядом с техникой не было. Спасатели на катере добрались до транспортного средства. К слову, оно находилось в 300 метрах от берега, - рассказали в группе «Спасатели МАСС».

Спасатели внимательно осмотрели место и удостоверились, что людей там нет. С помощью веревки они дотащили гидроцикл до берега.

- Спустя некоторое время к спасателям обратились два молодых человека. Они заверили, что техника принадлежит им. Как рассказали сибиряки, с гидроциклом что-то произошло во время катания, и он начал тонуть. Самих молодых людей довез до берега другой катер, - уточнили в публикации.

У парней попросили документы на гидроцикл – те отправились за нужными бумагами. Спасатели выясняют причину поломки транспортного средства.

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