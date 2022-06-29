В Новосибирской области выделили 3 миллиарда рублей на детские выплаты от 8 до 17 лет

В Новосибирской области предусмотрено 3 миллиарда рублей на детские выплаты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области на детские выплаты выделили 3 миллиарда рублей из областного бюджета. Об этом губернатор региона Андрей Травников рассказал во время прямого эфира «Вести Новосибирск» в среду, 29 июня.

– Стартовала новая мера поддержки как выплаты на детей от 8 до 17 лет. Это потребовало от нас почти трех миллиардов дополнительных расходов. Выплаты идут уже с мая, – рассказал губернатор.

Выплаты положены семьям с доходом ниже прожиточного минимума. Сейчас он составляет чуть больше 14 тысяч рублей на душу населения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в регионе с 1 июля поднимут зарплату медикам в школе и вахтерам, а также другим бюджетникам.

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