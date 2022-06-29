Два новосибирца до смерти забили приятеля ради двухсот рублей и пачки сигарет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое новосибирцев, до смерти забивших приятеля, ответят за это в суде. В отношении 28-летнего и 30-летнего сибиряков завершили уголовное дело по статьям за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее смерть человека по неосторожности. Подробности о зверствах приятелей раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что днём 15 декабря 2021 в подъезде общежития на улице Бурденко рядом с лестничным проёмом третьего этажа подозреваемые и потерпевший распивали алкоголь. Мужчины напали на собутыльника. Они три раза ударили его по лицу, от чего тот упал на пол. Обвиняемые украли из карманов одежды 200 рублей, пачку сигарет за 95 рублей, и ключи от квартиры, – пояснили в Следственном комитете.

После этого агрессоры под руки подняли жертву и столкнули вниз с лестницы третьего этажа. Потерпевший упал на площадку между вторым и третьим этажом, ударился головой и телом. На этом приятели не остановились, подошли к беспомощному мужчине и множество раз ударили его по голове и туловищу.

Избитого до полусмерти мужчину госпитализировали – он умер в больнице.

Как пояснили в ГУ МВД по НСО, полицейские задержали подозреваемых благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий. На время следствия их поместили в СИЗО. Один из них полностью признал вину, второй в преступлении не сознался.

Дело агрессивных новосибирцев рассмотрят в Кировском районном суде.

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