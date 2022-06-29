Под Новосибирском отложили запуск станции СКИФ из-за санкций

Под Новосибирском перенесли запуск станции СКИФа. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирской области отложили запуск шестой станции СКИФа. Об этом на пресс-конференции рассказала замгубернатора региона Ирина Мануйлова.

– Шестая станция отодвинута в сроках введения. Это связано, в первую очередь, со сложным оборудованием, которое мы не успеем поставить к 2024 году в связи с санкционными мерами, – сообщила Ирина Мануйлова.

Всего в состав кольцевого источника фотонов войдут 30 экспериментальных станций. На них будут исследовать геном, механизмы функционирования живых организмов, изучать действия лекарств и совершать много других открытий. Одну из станций планируют запустить вместе с синхротроном еще до конца 2023 года.

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