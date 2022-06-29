В Новосибирской области наблюдают нехватку подрядчиков на ремонт дорог. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области есть нехватка подрядчиков для ремонта дорог. Об этом во время прямого эфира «Вести Новосибирск» сообщил губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, нужно, чтобы число подрядных организаций росло. Необходимо это с учетом увеличения объема работ.

Андрей Травников добавил, что порой подрядчиков на некоторые объекты приходится искать.

– Помните истории в СМИ, когда объявляют конкурс на ремонт какого-нибудь объекта, и один раз никто не пришел, второй раз никто не пришел. И только на третий раз приходится заключать контракт, — напомнил губернатор.

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