Семье в Новосибирской области вручили орден их деда-фронтовика

Семье из Новосибирской области вернули боевую награду деда-фронтовика. Фото: администрация Доволенского района.

Жительнице Доволенского района Новосибирской области вручили орден ее деда – героя Великой Отечественной войны Ивана Высокина. Он пошел на войну с братом, но потерял его в бою, а сам дошёл до Венгрии. Капитан-артиллерист Иван Высокин погиб в войне с Японией.

Через 77 лет после Победы орден героя вручили его внучатой племяннице. Об этом сообщает Горсайт со ссылкой на руководителя Доволенского историко-краеведческого музея Майю Панебратец.

– Иван Высокин был удостоен ордена за героический поступок в боях за Венгрию. Вместе со своей артиллерийской батареей и наскоро собранной пехотой он встал на пути вражеских фашистских танков. Несколько лет назад его награду нашла семейная пара и передала поисковикам военно-исторической экспедиции «РОКАДА», которые вручили родным героя, – рассказала Майя Панебратец.

Внучатая племянница героя летела за орденом Отечественной войны II степени из села Довольного в военно-исторический музей во Владивостоке. Орден остался в ее семье, а историю героя теперь рассказывают подрастающему поколению в музее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber