С 1 июля вступают в силу новые правила признания лица инвалидом

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До конца июня действует временный порядок признания лица инвалидом. Согласно ему гражданам, которым инвалидность установлена до 1 июля 2022 года включительно, группа либо категория «ребенок-инвалид» будет автоматически продлена на 6 месяцев. Также под автоматическое продление инвалидности попадают те граждане, у которых дата очередного освидетельствования указана до 1 июля 2022 года включительно.

С 1 июля оформлять направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет иметь право только медицинская организация, независимо от ее организационно-правовой формы, в соответствии с решением врачебной комиссии при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, после проведения всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий с письменного согласия гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на направление и проведение МСЭ.

Медико-социальная экспертиза будет проводиться как без личного присутствия гражданина, так и с его личным присутствием, в том числе с выездом по месту его нахождения (пребывания). В согласии на направление и проведение МСЭ, подаваемом в медицинскую организацию, гражданин указывает предпочтительную форму проведения МСЭ и информирует о предпочтительном способе получения уведомления о проведении экспертизы.

Оформление направления на медико-социальную экспертизу не может превышать 30 рабочих дней со дня принятия решения врачебной комиссией о подготовке направления. Исключение: те, кто перенес операцию по ампутации конечности и нуждается в первичном протезировании, направляются на МСЭ в течение трех рабочих дней после проведения операции; нуждающиеся в паллиативной помощи направляются на МСЭ в течение одного рабочего дня с момента получения результатов медицинских обследований.