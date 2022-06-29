Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья29 июня 2022 4:09

Дикий кабан вытоптал огород на даче под Новосибирском

Его пытались напугать, но он возвращался
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцев возмутил дикий кабан, вытоптавший огород на даче. Фото: стоп-кадры.

Новосибирцев возмутил дикий кабан, вытоптавший огород на даче. Фото: стоп-кадры.

В поселке Лекарственном в 50 километрах от Новосибирска на дачу забрел дикий кабан. Он невозмутимо решил полакомиться чужим урожаем, даже сунул свой пятачок в дом хозяев. Видео с нашествием кабана очевидцы прислали в группу «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– В Тогучинском районе в посёлке Лекарственном дачникам пришлось выгонять забредшего на их участок дикого кабана, – сообщили в группе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала про девушку на моноколесе, которая решила прокатить на плечах своего кота сфинкса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber