Дикий кабан вытоптал огород на даче под Новосибирском

Новосибирцев возмутил дикий кабан, вытоптавший огород на даче. Фото: стоп-кадры.
В поселке Лекарственном в 50 километрах от Новосибирска на дачу забрел дикий кабан. Он невозмутимо решил полакомиться чужим урожаем, даже сунул свой пятачок в дом хозяев. Видео с нашествием кабана очевидцы прислали в группу «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
– В Тогучинском районе в посёлке Лекарственном дачникам пришлось выгонять забредшего на их участок дикого кабана, – сообщили в группе.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала про девушку на моноколесе, которая решила прокатить на плечах своего кота сфинкса.
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