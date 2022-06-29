В Новосибирске чайка с перебитым крылом сама пришла за помощью к спасателям. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске в аварийно-спасательный отряд «Южный», который находится на Бердском шоссе, пришла раненая птица. Умная пернатая с перебитым крылом вышла к людям, чтобы те вылечили ее.
– Птица сама пришла к спасателям в бокс. Спасатели осмотрели чайку, обработали её рану и перебинтовали крыло, – рассказали в службе спасения МАСС.
После процедур чайку посадили в коробку, где она провела ночь.
Спасателей птичка не боится. От еды пока отказывается. Спасатели думают, что аппетита у чайки нет из-за травмы.
– Спасатели ищут добрых людей, которые могли бы выходить птицу, хотя, как признаются, им она не мешает выполнять свои профессиональные обязанности, – добавили в МАСС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер