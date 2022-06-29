В Новосибирске чайка с перебитым крылом сама пришла за помощью к спасателям. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске в аварийно-спасательный отряд «Южный», который находится на Бердском шоссе, пришла раненая птица. Умная пернатая с перебитым крылом вышла к людям, чтобы те вылечили ее.

– Птица сама пришла к спасателям в бокс. Спасатели осмотрели чайку, обработали её рану и перебинтовали крыло, – рассказали в службе спасения МАСС.

После процедур чайку посадили в коробку, где она провела ночь.

Спасателей птичка не боится. От еды пока отказывается. Спасатели думают, что аппетита у чайки нет из-за травмы.

– Спасатели ищут добрых людей, которые могли бы выходить птицу, хотя, как признаются, им она не мешает выполнять свои профессиональные обязанности, – добавили в МАСС.

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