В Новосибирской области с 1 июля поднимут зарплату медикам в школе и вахтерам

В Новосибирской области с 1 июля вырастет зарплата у бюджетников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду, 29 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск» пообещал поднять зарплаты бюджетникам из сфер образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и спорта.

– С учетом того, что в этом году цены росли очень быстро, вчера мною было принято решение, что мы повышаем зарплату таким бюджетникам с 1 июля на 10%, – рассказал губернатор.

Как пояснил губернатор, решение региональное и связано не с реализацией майских указов, а с уровнем инфляции. Как уточнили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в этом году было принято решение сдвинуть сроки по временной шкале влево – из-за инфляции. Обычно индексацию проводили осенью.

В качестве примера Андрей Травников упомянул, что в указе президента об индексации зарплаты не прописаны такие профессии, как вахтер и медик в школе. Поэтому для отдельных специальностей нужно принимать решение на уровне региона. Также губернатор заметил, что осенью бюджетникам могут еще раз поднять зарплату.

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