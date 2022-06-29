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Умные вещи29 июня 2022 3:16

«Ростелеком» предлагает бесплатные антикризисные курсы для новосибирских предпринимателей

«Ростелеком» запустил образовательную площадку для предпринимателей «Бизнес драйв Академия»
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

«Ростелеком» запустил антикризисные онлайн-курсы для предпринимателей, на которых они научатся мотивировать команду, привлекать новых клиентов и грамотно управлять инвестициями и финансами. Занятия проходят на платформе бесплатного образовательного проекта «Бизнес драйв Академия».

«Ростелеком» запустил образовательную площадку для предпринимателей «Бизнес драйв Академия» в декабре прошлого года. Аудитория проекта - действующие предприниматели, самозанятые и те, кто только планирует начать свое дело. Сейчас в академии доступно более 50 часов лекций.

В рамках антикризисного цикла новосибирским бизнесменам доступны четыре учебных курса: «Как работать с командой в кризис», «Актуальные инструменты продвижения», «Финансы в период перемен» и «Как и куда инвестировать». Занятия ведут опытные практики, которые простым языком на собственном примере рассказывают о том, как решить ту или иную бизнес-задачу.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Повышать профессиональный уровень нужно не только начинающим специалистам, но и опытным руководителям. «Прокачивать» навыки важно на постоянной основе, чтобы не отставать от трендов и вовремя встраиваться в текущую повестку. Курсы «Ростелекома» как раз и созданы для того, чтобы узнавать от экспертов о том, как правильно развивать бизнес, взаимодействовать с коллегами и в итоге на шаг опережать конкурентов, - уточнил Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Слушатели курсов могут также выбрать занятия из основного цикла обучения, который представлен на сайте «Ростелекома». Заниматься можно на ноутбуке, планшете или смартфоне с помощью мобильного приложения.