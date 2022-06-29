«Ростелеком» предлагает бесплатные антикризисные курсы для новосибирских предпринимателей

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

«Ростелеком» запустил антикризисные онлайн-курсы для предпринимателей, на которых они научатся мотивировать команду, привлекать новых клиентов и грамотно управлять инвестициями и финансами. Занятия проходят на платформе бесплатного образовательного проекта «Бизнес драйв Академия».

«Ростелеком» запустил образовательную площадку для предпринимателей «Бизнес драйв Академия» в декабре прошлого года. Аудитория проекта - действующие предприниматели, самозанятые и те, кто только планирует начать свое дело. Сейчас в академии доступно более 50 часов лекций.

В рамках антикризисного цикла новосибирским бизнесменам доступны четыре учебных курса: «Как работать с командой в кризис», «Актуальные инструменты продвижения», «Финансы в период перемен» и «Как и куда инвестировать». Занятия ведут опытные практики, которые простым языком на собственном примере рассказывают о том, как решить ту или иную бизнес-задачу.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Повышать профессиональный уровень нужно не только начинающим специалистам, но и опытным руководителям. «Прокачивать» навыки важно на постоянной основе, чтобы не отставать от трендов и вовремя встраиваться в текущую повестку. Курсы «Ростелекома» как раз и созданы для того, чтобы узнавать от экспертов о том, как правильно развивать бизнес, взаимодействовать с коллегами и в итоге на шаг опережать конкурентов, - уточнил Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Слушатели курсов могут также выбрать занятия из основного цикла обучения, который представлен на сайте «Ростелекома». Заниматься можно на ноутбуке, планшете или смартфоне с помощью мобильного приложения.