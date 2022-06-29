Автозапчасти в новосибирских сервисах подорожают на 25% из-за параллельного импорта

В Новосибирске могут взлететь цены на автозапчасти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирских водителей ждет повышение цен на автомобильные запчасти. Как объяснил КП-Новосибирск руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков, рост стоимости связан с параллельным импортом.

– Повышение цен закономерно, когда в цепочке добавляется лишнее звено. Резиденты стран, которые помогают доставить запчасти в Россию, хотят получить свою долю прибыли. Из-за этого появляется наценка минимум в 10% на конечный продукт. Поэтому 25% – это еще небольшой подъем, – рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

По прогнозам эксперта, в ближайшем будущем стоимость запчастей не уменьшится. Если курс доллара снова вырастет, то вместе с ним поднимется и цена на автозапчасти. Цены могут упасть только из-за конкуренции в случае массовой поставки от разных компаний.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о весеннем повышении цен на шиномонтаж.

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