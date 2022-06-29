Поиски пенсионера, не вернувшегося с прогулки в дендропарке в Новосибирске, завершились трагедией. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске мёртвым нашли 78-летнего Лушникова Владимира Алексеевича. Ранее сообщалось, что пенсионер не вернулся с прогулки в дендропарке.

– Найден автономным экипажем отряда, – кратко пояснили в группе ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Как рассказали КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области, по факту обнаружения тела мужчины проводится проверка.

– Устанавливаются обстоятельства произошедшего, – уточнили КП-Новосибирск в Следственном комитете.

Ранее «Комсомолка» писала, что Владимир Алексеевич часто гулял с супругой в дендропарке. Но в субботу, 24 июня, женщина почувствовала себя плохо. Поэтому он пошёл один.

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