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Происшествия29 июня 2022 2:41

Под Новосибирском нашли мертвой 32-летнюю мать двоих детей

Ее искали две недели
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Под Новосибирском нашли мертвой мать двоих детей. Фото: предоставлено родственниками погибшей.

Под Новосибирском нашли мертвой мать двоих детей. Фото: предоставлено родственниками погибшей.

В Куйбышеве нашли мертвой 32-летнюю Наталью Кармазину из деревни Константиновка. Об этом сегодня, 29 июня, рассказали в группе поискового отряда «ЛизаАлерт». Напомним, женщина ушла из дома 16 июня, поссорившись с сестрами.

Наталья росла в многодетной семье из пяти человек, у нее самой было двое детей. Теперь они остались без матери.

Как сообщили КП-Новосибирск в следственном управлении СК России по Новосибирской области, женщину нашли мертвой вчера, 28 июня. Обстоятельства и причины трагедии установят следователи.

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