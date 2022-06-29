Под Новосибирском нашли мертвой 32-летнюю мать двоих детей

Под Новосибирском нашли мертвой мать двоих детей. Фото: предоставлено родственниками погибшей.

В Куйбышеве нашли мертвой 32-летнюю Наталью Кармазину из деревни Константиновка. Об этом сегодня, 29 июня, рассказали в группе поискового отряда «ЛизаАлерт». Напомним, женщина ушла из дома 16 июня, поссорившись с сестрами.

Наталья росла в многодетной семье из пяти человек, у нее самой было двое детей. Теперь они остались без матери.

Как сообщили КП-Новосибирск в следственном управлении СК России по Новосибирской области, женщину нашли мертвой вчера, 28 июня. Обстоятельства и причины трагедии установят следователи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber