В Новосибирске временно сузили улицу Северную в Заельцовском районе

В Новосибирске временно ограничат движение по улице Северной. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске с 28 июня по 16 августа на 2 метра сузили улицу Северная в районе дома № 45. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

– Ограничение связано с проведением МУП «Горводоканал» аварийного ремонта, – уточнили в мэрии.

Водителей просят быть осторожнее и внимательно смотреть на знаки и указатели.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что один из городских скверов выложат плиткой из переработанного пластика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber