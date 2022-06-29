В Новосибирске временно сузили улицу Северную в Заельцовском районе

В Новосибирске временно ограничат движение по улице Северной.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске с 28 июня по 16 августа на 2 метра сузили улицу Северная в районе дома № 45. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
– Ограничение связано с проведением МУП «Горводоканал» аварийного ремонта, – уточнили в мэрии.
Водителей просят быть осторожнее и внимательно смотреть на знаки и указатели.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что один из городских скверов выложат плиткой из переработанного пластика.
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