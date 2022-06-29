В Новосибирске приняли решение официально назвать восемь городских скверов, аллей и парков. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Некоторым из них достались имена из народа: названия сквера «Тимирязевский» и парка «Каменка» успешно закрепились в памяти новосибирцев. Кроме того, зеленая зона на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Клинической 1-й теперь называется «Сквер пограничников». Сквер «Лучистый» радует глаз между домами № 266/2, № 266/3, № 266/4, № 266/5 по улице Дуси Ковальчук и № 186, № 186/1, № 188 по Красному проспекту. Сквер на перекрестке улиц Нарымская и Дуси Ковальчук официально стал «Радужным». Небольшую озелененную территорию на улице Холодильной назвали «Аллеей призывника». Сквер на повороте с Ипподромской на Гоголя, возле улицы Селезнева, назвали «Гоголевским». Небольшой парк на перекрестке улицы Державина и Красного проспекта теперь будет «Сквером спасателей». К ЧИТАТЕЛЯМ Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию Редакция (383) 289-91-00 Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03 Почта kp.nsk@phkp.ru ВКонтакте Одноклассники Твиттер Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber