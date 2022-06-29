В Новосибирске «БМВ» влетела в крыльцо здания после жёсткого столкновения с иномаркой на Большевистской. Фото: стоп-кадр.

Жёсткое ДТП произошло на Большевистской улице в Новосибирске. Там столкнулись две иномарки: BMW и KIA 28 июня.

– После удара KIA врезался в ограждение, а BMW - в крыльцо здания, – рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

На месте работали полицейские, медики и пожарные.

На кадрах к посту видно, что машины получили крупные повреждения.

По словам очевидцев, один из участников ДТП выезжал на Большевистскую сразу на левую крайнюю полосу, а второй летел на высокой скорости.

Информация об обстоятельствах и пострадавших уточняется.

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