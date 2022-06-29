В Новосибирске полиция ищет двух похитителей электроинструментов на 200 тысяч рублей

В Новосибирске полиция ищут воров инструментов. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

В Новосибирске в розыск попали двое мужчин, которых подозревают в гаражной краже. Как сообщают в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области, за воровство электроинструментов на 200 тысяч рублей на них завели дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье – 5 лет колонии.

– В период со 2 по 3 июня текущего года злоумышленники проникли в гараж, расположенный на улице Электровозной, откуда похитили электроинструменты.

Всем, кто видел этих людей или знает, где они могут находиться, просьба сообщить в полицию по номерам: 8 (383) 232-18-05, 232-18-40, 232-18-31.

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