Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 29 июня 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 29 июня 2022 года: сложно проехать по улице Троллейной. Кроме того, движение затруднено по улицам Титова, сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Станционную, Широкую, площади Труда и Райсовета. Сложно проехать по улицам Новогодней и Блюхера. Затруднено движение по площади Лыщинского и по проспекту Карла Маркса.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала, а также по улицам Никитина и Кирова. Кроме того, в пробках стоят водители на улицах Восход, Военной, Бориса Богаткова и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 29 июня, достиг 5 баллов.

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