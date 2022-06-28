Спикер Заксобрания Новосибирской области вручил награды ветеранам и пенсионерам

Андрей Шимкив поблагодарил ветеранов за системную, постоянную, и главное, бесконечно душевную, сердечную работу. Фото: Заксобрание НСО

В Новосибирске состоялся III пленум Новосибирского областного совета ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. Среди более 90 участников собрания были председатели ветеранских организаций из районов и городов области, представители исполнительной и законодательной власти.

Председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив с трибуны поблагодарил ветеранов за системную, постоянную, и главное, бесконечно душевную, сердечную работу.

— Хотя, — подчеркнул он, — работой это называть не совсем правильно. Чуткость и внимание ведь в рабочий график не впишешь. Это или есть, или нет. У вас это есть. Ваше поколение наиболее чутко и остро чувствует необходимость объединения людей и усилий, важность взаимопомощи, важность сохранения ценностей и традиций, передачи опыта.

Андрей Шимкив отметил, что все депутаты Заксобрания взаимодействуют с ветеранскими организациями. Несколько месяцев назад в парламенте прошла встреча с активом совета ветеранов. На ней обсудили предстоящий юбилей области и говорили о важности и необходимости поддержки действий Президента страны, наших солдат и офицеров, отстаивающих сейчас интересы России.

Спикер также ответил на вопросы, прозвучавшие в ходе заседания. По поводу поощрительного финансирования для «социального патроната» Андрей Шимкив сказал, что поощрять такую работу необходимо, однако системное финансирование здесь не предусмотрено.

— Предлагаю подумать над поощрением наградами Заксобрания наиболее активных ветеранов, работающих в этой системе, — отметил председатель Заксобрания.

Насчет предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам Андрей Шимкив сказал, что этот вопрос поднимается уже не в первый раз. При этом, не только в нашем регионе.

— Обсудите сегодня на пленуме. Будет от вас обращение в Заксобрание, мы обсудим его на профильном комитете и обратимся в Правительство, — отметил спикер.

В заключение своего выступления Андрей Шимкив вручил награды регионального парламента активистам ветеранского движения.

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