«Машины там теперь засасывает по грязи»: жители Колыванского района жалуются на разрушенную большегрузами дорогу

Сибиряки жалуются на большегрузы, которые разрушили дорогу Колывань-Пихтовка. Фото: предоставлено героями материала

Жители Новосибирской области жалуются на большегрузы, которые разрушили дорогу Колывань-Пихтовка. О проблеме КП-Новосибирск рассказала сибирячка Анастасия Варлыгина.

— В конце марта-начале апреля, когда сошел снег, дорога была очень даже неплохая, ее постоянно грейдировали. Осенью-зимой представители ТУАДа проводили там ремонтные работы, — сообщила КП-Новосибирск Анастасия. — В негодность дорога стала приходить, когда по ней пустили лесовозы. Это началось примерно с середины апреля. Сейчас там очень глубокие канавы, в которые машины по грязи затаскивает.

Колеи там настолько глубокие, что грузовики порой сами туда проваливаются. Фото: предоставлено героями материала

Сибирячка отметила, что в этот период дорога должна быть закрыта для грузовиков.

— Местность очень болотистая и провалить ее можно в два счета, что они и сделали. Длится это по сей день. Мы собрали подписи жителей сел Пихтовка, Пономаревка, Королевка. Жалобы отправили в генеральную прокуратуру, в прокуратуру района, а также в администрацию президента РФ, — рассказала женщина.

По ее словам, сейчас министерство транспорта официально закрыло дорогу для авто, масса которых превышает 12 тонн. Однако это только на бумаге.

— По факту лесовозы продолжают там ездить. Весовой контроль стоит до 16 часов дня. Колыванское ГАИ бездействует, несмотря на то, что каждый день мы звоним в дежурную часть. Никаких штрафов, задержаний они не производят, — пожаловалась в Анастасия.

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